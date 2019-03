Zelený sníh na Sibiři je špatná zpráva pro planetu. Brání jejímu ochlazování

Nikdy nejez žlutý sníh, byla vždy dobrá rada. Teď by se k ní mohlo přidat varování před zeleným, růžovým, oranžovým a černým sněhem. A to úměrně tomu, jak se nové důkazy o znečištění zapisují do jednoho z nejčistších prostředí na planetě – rychle se zmenšujících sněhových čepiček.

Pozornost upoutala série incidentů v Rusku. Obyvatelé sibiřských měst s nechutí sledovali, jak se sníh kolem nich mění na zelený a černý, a toxické emise přinutily některé z nich nosit masku. Za emise je zodpovědný místní průmysl – zelený sníh je například dílem továrny na chrom – a jak protesty nabírají na intenzitě, dostala se vláda prezidenta Vladimira Putina pod tlak.

Znečištění sněhu není nové. Ochránci životního prostředí varují už celé roky před nebezpečím tmavého sněhu v podobě černých, hnědých a šedých pruhů na ledu, a to kvůli jejich dopadu na klimatické změny. Jsou jasně viditelné ze vzduchu nad arktickými oblastmi.

Jaká je příčina barevného sněhu?

Tmavý sníh je znečištěný černým uhlíkem, tedy sazemi – nespálenými částicemi fosilních paliv v uhelných elektrárnách, továrnách a dalších zdrojích. Do polárních ledových čepiček je přenáší vítr.

Když saze spadnou na bílý sníh, je to nejen estetická katastrofa. Čistá sněhová pokrývka a led, které odrážejí světlo, zvyšují zemské albedo, tedy schopnost povrchu odrážet sluneční světlo a teplo zpět do vesmíru. Tmavý sníh ale naopak teplo absorbuje a zrychluje tak oteplování Země. Eliminace sazí by mohla zpomalit klimatické změny a pomoci snížit teploty až o půl stupně Celsia.