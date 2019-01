Nebe nad Novým Zélandem rozzářila ohnivá koule. Šlo o padající družici

Rusko podle deníku Guardian ve čtvrtek potvrdilo, že ohnivá koule, která proletěla v sobotu nad Novým Zélandem, byla ve skutečnosti ruská družice programu včasného varování, jež vstoupila do atmosféry, kde shořela. „Vypadalo to ze začátku jako tryskáč, myslel jsem si, že to letadlo vidím. Ale pak se to roztříštilo na milion kousků,“ uvedl očitý svědek Steve Blor pro web New Zealand Herald.