Astronomové našli záhadné signály z vesmíru. Vmžiku vyzáří tolik energie, jako Slunce za léta

Původ těchto rychlých rádiových záblesků, jimž se říká odborně FRB (Fast Radio Bursts), je zatím neznámý. Většina vědců ale věří, že jejich zdroj leží miliardy světelných let od naší galaxie a jejich zdrojem by mohly být například černé díry nebo neutronové hvězdy. Někteří astronomové, například profesor Avi Loeb z Harvard-Smithsonian center for astrophysics, ale naznačují, že by tyto signály mohly být také signálem velmi pokročilých mimozemských civilizací.

Nový objev těchto silných záblesků oznámil tým kanadských astronomů. Výsledky své práce zveřejnil v odborném časopise Nature. K výzkumu použil nový typ radioteleskopu, přístroj CHIME v Britské Kolumbii. Díky němu pozoroval 13 záblesků.

Celkem vědci za celou dobu astronomie viděli kolem šedesáti záblesků FRB, nynější pozorování ale bylo výjimečné: teprve podruhé v dějinách byl jeden z nich pozorovaný opakovaně.

Poprvé se to stalo roku 2015, když opakované záblesky pozorovali astronomové radioteleskopem v Arecibu. Je ale pravděpodobné, že podobných jevů se kolem Země prožene více – jen je zatím nedokážeme dobře zaznamenávat. S lepší technologií se ale schopnost odhalovat je zvětšuje.