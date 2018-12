Vědci z Moravy míří na mrazivý jih. V Antarktidě budou uklízet odpadky a zkoumat následky tání ledovců

Na základnu dorazí celkem 13 členů výpravy, tři z nich budou ženy. Účastnit se jí budou dva technici, lékař a deset vědců z různých oborů, například mikrobiologové, paleontolog či rostlinná fyzioložka. Vědci nebudou pouze z Masarykovy univerzity, ale i z České geologické služby a Ostravské univerzity. Do Česka by se vědci měli vrátit v první polovině března.

Výzkumníci, kteří míří na základnu Johanna Gregora Mendela, vyrazí 4. ledna a při dlouhé cestě vystřídají letadlo, loď i vrtulník. Nejdříve se letecky přesunou do chilského Punta Arenas, odtud pak doletí na ostrov Krále Jiřího, kde přesednou na vojenskou loď Aquiles. Na ní se expedice co nejvíce přiblíží k základně, aby mohla poslední část přeletět vrtulníkem.

Pouze šestičlenná expedice pak dorazí na Nelsonův ostrov v souostroví Jižních Shetland. Masarykova univerzita si na 99 let pronajala od Českého antarktického nadačního fondu tamní stanici, kterou založil cestovatel Jaroslav Pavlíček. „Naším úkolem bude připravit místo tak, aby v budoucnu bylo možné zahájit rekonstrukci stanice. Půjde především o úklid odpadu, který tam vyplavilo moře,“ uvedl Pavel Kapler, který výpravu povede.

Část odpadu podle něj chtějí výzkumníci přivézt a vystavit v Praze formou uměleckého díla, aby jím upozornili na ohrožení planety odpadky. Odpadu je v místě odhadem šest metrů krychlových – co výzkumníci nepřevezou do Prahy, dopraví k likvidaci do Chile. Stanice by v budoucnu měla sloužit pro výzkum přímořské části Antarktidy a jako technicko-logistické zázemí pro stanici J. G. Mendela.

Předchozí výprava trvala asi tři měsíce, rekordních 19 účastníků k jižnímu pólu zamířilo koncem loňského roku, zpět se vrátili na začátku dubna. Proti předchozímu roku účastníkům ale nepřálo počasí, práce komplikoval sníh a mráz, zamrzl zdroj pitné vody i čidla ve vodě.