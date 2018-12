Čtyři ruce, lepší mozek nebo dvě srdce? Etický problém v tom nevidím, říká nobelista Lehn

Jean-Marie Lehn je slavný nobelista, který v současnosti přednáší po celém světě. Věří, že i díky jeho objevům lidé brzy ovládnou i ty nejjemnější procesy, které stojí za chemií života. A vezmou je do svých rukou – včetně evoluce. „Chemie má velkou moc vyrábět věci, které dřív neexistovaly,“ popsal. „Někteří lidé vám řeknou – nesahejte na přírodu – ale my jsme přírodě ukradení.“

Potenciál je podle něj téměř bez hranic – právě metodami, které objevil, se totiž dá provádět úprava, editace genů, a to včetně těch lidských. „Je potřeba začít s pokusy na zvířecích druzích,“ vyzývá vědec. „Už něco probíhá i na lidech, ale aktuálně jsou to jen věci, které je snadné akceptovat, tedy především choroby, které můžeme napravit.“ Ale cíle jsou ještě ambicióznější. „Chcete mít lepší mozek? Chcete mít dvě srdce místo jednoho? Chcete mít čtyři ruce – pak byste mohl hrát na piano čtyřručně. To by bylo hezké. Je to superčlověk? Je to stále jen člověk, jen má víc funkcí,“ uvedl Lehn.

Eticky v tom vědec nevidí problém, záleželo by ale vždy na tom, k čemu by se daná úprava použila. „Příroda nám dala ruce, tohle je poslední výstřelek evoluce. Mohu jimi hladit nebo škrtit…,“ vysvětluje složitost etických postojů chemik. Jaký je tedy podle něj smysl takových úprav? Je jím samotné přežití lidstva. „Je to otázka budoucnosti. Pokud si nezničíme planetu, tak máme energii, dokud svítí Slunce. Máme na to pár miliard let, ale co potom – poletíme do jiných galaxií, kde je jiné Slunce? S těmihle těly, co máme, se tam nedostaneme,“ varuje vědec. „Tady už jsme v science fiction, ale stejně, tyhle dveře do budoucnosti, tato okna, si nesmíme zavírat,“ dodal Lehn.

Jak změnit člověka

Všechny tyto možnosti vycházejí ze znalostí, které se učí už na základní škole: vazby mezi dvěma prvky vznikají tak, že tyto prvky spolu sdílejí elektrony. Říká se tomu kovalentní vazba a jde o základní spojení, které chemie studuje. Jenže příroda zná i jiné druhy vazeb, kterým se říká nekovalentní. Jsou mnohem volnější a umožňují mnohem větší rozmanitost. Tento druh vazeb se objevuje například u dvoušroubovice DNA – její řetězce jsou k sobě připoutány pomocí vodíkových vazeb.