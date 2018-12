U žen po porodu hrozí vyšší riziko rakoviny prsu než u bezdětných, tvrdí nová studie

Ženy, které mají potomky, můžou být více ohrožené rakovinou prsu než jejich bezdětné vrstevnice. Zvýšené riziko může přetrvávat i víc než dvacet let po porodu a týká se především žen, jež se poprvé staly matkami až po třicítce. Vyplývá to z výsledků nové studie, kterou publikoval časopis Annals of Internal Medicine.