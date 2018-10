Ruský kosmický výzkum chce dál spolupracovat s USA. Chystají se jednání, šéf ruské agentury ale do Států nesmí

Ruská agentura Roskosmos chce při kosmickém výzkumu dál spolupracovat s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Je také připravena vyslat začátkem příštího roku do USA delegaci k jednání se šéfem NASA Jimem Bridenstinem. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na mluvčího ruské kosmické agentury. Ruská delegace by měla do Spojených států cestovat na Bridenstinovo pozvání.