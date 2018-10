Vědci našli mikroplasty v lidských exkrementech. Chtějí iniciovat výzkum vlivu plastů na zdraví

Zkoumané osoby (z Japonska, Itálie, Polska, Nizozemí, Ruska, Velké Británie, Finska a Rakouska) musely pečlivě zaznamenávat, co po dobu týdenní studie jedly. Ukázalo se, že všechny pily z plastových lahví a konzumovaly potraviny balené v plastových fóliích. Podle studie, kterou otiskl odborný časopis Gastroenterology Journal, se ve zkoumaných stolicích našlo až devět druhů umělých hmot. Autoři práce zdůraznili, že mikroplasty vzniklé rozkladem větších kusů umělých hmot pomáhají přenášet do organismů jedovaté chemikálie a patogeny. A současně mají negativní dopad na reakci imunitního systému ve střevech.

Problém jménem plast Plasty se v 21. století staly rozšířenějšími než kdykoliv předtím. Polovina plastu, který byl za celou existenci lidstva vytvořen, vznikla právě během posledních osmnácti let. Podle expertních odhadů je ale jen 20 procent plastu recyklováno a každou minutu si lidé po celém světě kupují přibližně milion plastových lahví. Každoročně se do světových oceánů dostane přibližně 18 miliard kusů plastů. Polykají je mořské ryby a další organismy, pravděpodobně přes ně (například přes tuňáky, krevety nebo kraby) se pak přenáší i do lidského organismu. Lidé navíc zřejmě polykají i plasty, které se dostávají do potravin a nápojů při balení.

Autoři studie chtěli upozornit na problém a podnítit další výzkum Rakouská studie je sice rozsahem malá a tedy nedostatečná na to, aby se na jejím základě daly dělat nějaké zásadní závěry, ale je zřejmě úplně první, která zkoumala lidské vnitřnosti na přítomnost mikroplastů. Její vznik je přímým důsledkem letošního apelu Organizace spojených národů na vědce, aby prozkoumali potenciální dopad plastů na lidské zdraví. OSN už v dubnu vydala vlastní studii, která potvrdila, že mikroplasty byly nalezené v devadesáti procentech analyzovaných lahví. Odborníky zjištění kolegů v Rakousku nepřekvapilo a jejich studie prý vzbuzuje řadu otázek. „Je dělaná v malém měřítku a rozhodně není reprezentativní,“ tvrdí Martin Wagner, biolog z Norské univerzity vědy a technologie. Upozorňuje, že studii nerecenzovali nezávislí vědci a že její autoři neuvedli, jaká opatření podnikli, aby se vzorky nekontaminovaly. „V nejhorším případě pocházejí všechny nalezené mikroplasty z laboratoře,“ řekl k tomu Weber. A dodal, že i když jsou mikroplasty obsažené ve stolici, neznamená to, že se částice dostaly i do organismu. Na rozdíl od jiných látek, které lidi přijmou s potravou, jsou prý mikroplasty příliš velké na to, aby je buňky dokázaly vstřebat a jen projdou trávicím traktem. Autoři rakouské studie uznávají, že je potřeba provést „další studie s cílem stanovit potenciální nebezpečí mikroplastů pro lidi“. Nejde tedy o žádné přelomové zjištění, spíše o pokus upozornit ne zcela vědecky korektním způsobem na závažný problém, o němž se toho ví zatím jen relativně málo. Člen německých Zelených Robert Habeck už výsledky rakouské studie označil za „další znepokojivý signál“. V německých médiích vyzval k drastickému omezení používání plastů. Jako první krok vidí zákaz mikroplastů v kosmetice a hygienických potřebách. „Nikdo nepotřebuje mikroplasty v zubní pastě,“ říká politik. Co víme o mikroplastech? Že jsou mikroplasty součástí lidské stravy, potvrdila již dříve řada menších dílčích vědeckých prací, naznačil to také výzkum pro Českou televizi:

přehrát video Mikroplasty ve vodě

Drobné plastové částice zatím není možné z pitné vody zcela odstranit, ukázal zase výzkum vědců z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. V litru upravené pitné vody zůstává 300 až 900 částic mikroplastů. Odborný časopis Biology Letters zase nedávno zveřejnil článek, který varuje, že částečky mikroplastů se mohou šířit z vody na souš například přes larvy komárů, jež tuto hmotu pozřou. Larvy komárů, které vyrůstají ve vodě kontaminované plastem, shromažďují umělé hmoty ve svých tělech. A část těchto látek tam zůstane i po přeměně, když se komár změní z larvy v dospělce.