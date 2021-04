Jedinečné Kamencové jezero vysychá. Chomutov do něj proto přečerpá vodu

Jezero je unikátní zejména svým složením. Přiváděná voda proto bude pocházet z Podkrušnohorského přivaděče, ústícího do Otvické nádrže. Odsud bude přes čerpadlo a potrubí nad povrchem země směřovat třicet tisíc metrů krychlových vody do Kamencového jezera. Čerpání zabere asi dvacet dní.

„Voda je v něm (v Podkrušnohorském přivaděči) totiž o něco čistější než v samotné nádrži. Do Kamencového jezera přiteče výrazně čistější voda,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Složení by tak ohroženo být nemělo.

Na úplné doplnění by jezero potřebovalo více než dvojnásobek vody

Ani po současném přečerpání vody však nebude Kamencové jezero plné. Ke zvýšení hladiny o 50 centimetrů by město muselo přečerpat více než dvojnásobek, tedy 75 tisíc metrů krychlových. „Co se týče množství vody, možnost by tu byla, ale všechno podléhá legislativě. To musíme respektovat. Teď to je povolené na 30 tisíc metrů krychlových,“ uvedl Svejkovský.

Hladina Kamencového jezera klesá dlouhodobě, což souvisí s úbytkem podzemní vody. „Výrazně méně v posledních letech pršelo, takže hladina podzemní vody klesla,“ popsal Svejkovský. Nejhorší situace byla v září loňského roku, kdy byl zaznamenán pokles zhruba o 70 centimetrů.