Omilostnění vrahů za účast ve válce pobuřuje pozůstalé Rusy. Podle Peskova za zločiny platí krví na bojišti

„On je svobodný člověk a skoro hrdina. To je prostě výsměch památce člověka,“ hlesl manžel zavražděné novinářky Alexander Politkovskij.

Fakt, že muž, který naplánoval její smrt, dostal milost, jeho i celou rodinu velmi zasáhl. Svoboda pro zločince za účast ve válce vzbuzuje podle něj v Rusku velké emoce. Nejde totiž jen o případ známé novinářky.

„Není to jen on. Je ještě spousta dalších vězňů, kteří se vracejí do svých domovů, do svých vesnic. A znovu se dopouští zločinů,“ pokračoval Politkovskij.

Redakce novin Novaja gazeta, kde Politkovská do své vraždy v roce 2006 pracovala, označila osvobození jejího vraha za velkou nespravedlnost. „Všemi dostupnými zákonnými prostředky se budeme snažit o přezkoumání milosti,“ uvedla zástupkyně šéfredaktora Naděžda Prusenkovová.

Podle Kremlu si odsouzení zločinci vysloužili milost nasazením vlastního života v první linii na Ukrajině. „Platí za zločiny krví na bojišti, v útočných operacích, pod palbou,“ konstatoval mluvčí ruského vládce Dmitrij Peskov.