Si na summitu jednal s japonským premiérem, USA podepsaly s Filipínami jadernou dohodu

Kišida na začátek jednání v San Francisku zdůraznil, že oba státy mají zodpovědnost přispívat ke světovému míru a prosperitě. Si pak zase řekl, že by obě země měly „stvrdit své vzájemně výhodné strategické vztahy“ a dát jim nový rozměr.

Jak podotýká Reuters, vztahy Pekingu a Tokia v posledních měsících zhoršilo vypouštění přečištěné radioaktivní vody z těžce poškozené japonské jaderné elektrárny Fukušima do moře, kvůli němuž Čína zakázala dovoz ryb a mořských plodů z podstatné části Japonska.

Vstřícnější vztahy nyní pojí USA a Filipíny, jejichž nová dohoda počítá s tím, že by Washington do této asijské země mohl vyvézt svou jadernou technologii a materiál, které by Filipíny mohly využít k výrobě energie z jádra, což by přispělo k dekarbonizaci a zvýšení energetické nezávislosti země.