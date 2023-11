Nový polský Sejm poprvé zasedl, zvolí si svého předsedu

Na úvod zasedání promluvil prezident Andrzej Duda. Nového maršálka si poslanci zvolí kolem třetí hodiny, do té doby zasedání povede tzv. maršálek senior. Do jeho rukou složí demisi dosavadní premiér Mateusz Morawiecki ze strany Právo a spravedlnost (PiS), který bude poté prezidentem Dudou opět oficiálně požádán o sestavení vlády. To se mu však vzhledem k rozložení sil v Sejmu pravděpodobně nepovede.

V případě neúspěchu za čtrnáct dní svůj pokus dostane i dosavadní opozice, která je považována za reálného vítěze voleb. Na vládě se dohodly tři uskupení, proevropská Občanská koalice (OK), středová Třetí cesta a Nová levice, které by dohromady získaly 248 křesel v 460členném Sejmu. V pátek podepsali koaliční smlouvu a podle jejich lídra Donalda Tuska jsou strany připravené převzít odpovědnost za Polsko.