Demokraté slaví triumf ve státních volbách. V Ohiu prosadili ukotvení práva na potrat v ústavě

Demokraté v úterních volbách prodloužili poměrně pozitivní sérii z posledních let, která zahrnuje vítězství na federální úrovni z let 2018 a 2020. Loni v polovině Bidenova mandátu dokázali odvrátit výrazné ztráty v Kongresu, které strana držící Bílý dům zpravidla utrpí. Letos už měli na kontě několik menších úspěchů, na které nyní navázali ve Virginii nebo v Pensylvánii, kde uspěl jejich kandidát na nejvyšší soud.

Bidenova obliba klesá

To vše v době, kdy popularita jejich prezidenta klesá pod hranici 40 procent a dostává se tak na nejhorší hodnoty od úřadování Jimmyho Cartera na přelomu 70. let a 80. let.

Biden chce příští rok ve věku téměř 82 let obhajovat funkci, aktuálně by však podle průzkumů se svým pravděpodobným soupeřem a exprezidentem Donaldem Trumpem prohrál. „Demokrati zřejmě nepřestanou panikařit ohledně voleb roku 2024. (…) Prozatím si však připisují další dobré volby,“ komentuje vývoj deník The Washington Post.