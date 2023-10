Meta nabídne placenou verzi Facebooku a Instagramu. Mohla by tak obejít evropské nařízení o reklamě

Nabídka platí pro uživatele z EU, Švýcarska a zemí Evropského hospodářského prostoru, které vyjma unijních států zahrnují Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Při používání služby z webového prohlížeče bude měsíční předplatné 9,99 eura (asi 245 korun), pro uživatele chytrých telefonů a tabletů s operačními systémy Android a iOS to bude 12,99 eura (319 korun).

Nabídka volby mezi bezplatnou variantou s reklamami a placeným předplatným bez nich by mohla Metě pomoci vyhovět předpisům, aniž by to ovlivnilo její aktivity v oblasti reklamy.