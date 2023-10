Ukrajině se daří nacházet nové trasy pro vývoz obilí

Ukrajinské námořnictvo ohlásilo další pohyb nákladních plavidel v dočasně zřízeném obilném koridoru. „Vplout do nového koridoru má dvanáct lodí a dalších deset má stejnou trasou odjet,“ uvedl mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk.

Navzdory opakovaným výhružkám, že Rusové budou všechny lodě mířící do ukrajinských přístavů pokládat za vojenské cíle, se už podařilo odbavit deset plavidel.

Směr rumunské, bulharské a turecké vody

Kyjev průjezd začal testovat jen krátce poté, co Moskva v polovině července odstoupila od obilných dohod. Provizorní trasa vede kolem tří přístavů Čornomorsk, Oděsa a Pivdennyj a poté směrem do teritoriálních rumunských, bulharských a tureckých vod.

Nejvíce ukrajinského obilí – až 65 procent – je v současnosti odbavováno z dunajských přístavů Reni a Izmajil. Oba v uplynulých týdnech opakovaně ve velkém čelily ruské agresi. Navzdory poškození infrastruktury nadále fungují bez větších problémů. Při jednom z posledních útoků okupanti zasáhli také hraniční přechod Orlivka.

Půjde to i po silnici a železnici

Kromě námořních cest se Kyjev snaží zintenzivnit rovněž vývoz po silničních i železničních trasách. V úterý se mu s polským vedením podařilo vyjednat výhodnější podmínky tranzitu. „Dosáhli jsme shody ohledně důležité otázky. Od zítřka budou kontroly obilí převáženého přes Litvu probíhat na litevském území, v litevském přístavu, místo na ukrajinsko-polské hranici,“ řekl v úterý polský ministr zemědělství Robert Telus.

Na změnu Litva ihned zareagovala a pro hladší a rychlejší převoz ukrajinského obilí do přístavů pobaltských států zřídila nový koridor. „Rusko potraviny ničí, Litva je dodává,“ řekl k tomu litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. A dodal: „Dohodli jsme se na zřízení koridoru pro tranzit obilí do baltských přístavů. Zmírní to tlak na ukrajinské hranici a zvýší dodávky do Afriky i mimo ni.“