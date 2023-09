UNESCO označilo Jericho za palestinskou památku, Izraelci to odmítají

Pahorek z cihel, hlíny a písku, který ukrývá dvanáct tisíc let lidské historie, se nachází vedle rušného současného města Jericho. Izrael nesouhlasí, že jde o palestinskou památku. Palestinci to ale vidí zcela opačně. „Je to zásadní úspěch, který má i politický význam, protože podporuje palestinskou svrchovanost na palestinské půdě,“ uvedl Ahmad Radžúb z palestinského ministerstva turistiky.

Jde o klasickou ukázku toho, jak se ve Svaté zemi politizuje historie, archeologie a další, na první pohled nepolitické obory lidské činnosti.

V Izraeli je archeologie populární i proto, že odhaluje židovskou historii země. Dva tisíce let starý hebrejský nápis přečte i dnešní školák a není náhodou, že izraelský generál Moše Dajan se ve volném čase věnoval vykopávkám. „Občas stačí, že po cestě z práce zahlédnu, jak někde kopou příkop nebo dláždí chodník, a hned se jdu podívat,“ řekl třeba v roce 1972, kdy zastával post ministra obrany.

Palestinci naopak zdůrazňují, že země neměla jen židovské dějiny. „Palestinský národ zůstává na své půdě, kterou obývá po tisíce let, generaci za generací, jak to opět potvrdilo nedávné rozhodnutí UNESCO o Jerichu,“ prohlásil předseda Palestinské autonomie Mahmúd Abbás.