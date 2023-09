Slovenské volby se blíží. K hlasování vyzývají strany i občanská sdružení, zájem mladých roste

video Události: Týden do slovenských voleb

Hraje se celkem o čtyři a půl milionu slovenských hlasů. Hokejový mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Handzuš, který je ambasadorem projektu, má za sebou stovku zápasů. A nyní svádí zápas s nezájmem mnoha – nejen mladých – Slováků. „Naši rodiče to neměli, my to máme, tak bychom to měli využít,“ říká.

Například kampaň Pretovolim.sk je určena zejména mladým voličům. Série festivalů, koncertů a diskuzí putuje napříč Slovenskem od začátku července. Nevzkazuje lidem, koho mají nebo nemají volit, ale hlavně to, aby na volby nezanevřeli.

U mladých vede Progresívne Slovensko

Zájem mladých do pětadvaceti let přitom roste. Ještě v květnu chtěla odevzdat hlas asi polovina, minulý měsíc už to byly dvě třetiny. Jejich priority se víceméně shodují s většinou společnosti. Za nejdůležitější považují ceny potravin, dostupnost bydlení nebo podporu mladých rodin. V předvolebních průzkumech stále vede strana Smer-SD. U mladých ale vítězí Progresívne Slovensko, druhé je pak hnutí Republika.

Moderátorka a ambasadorka projektu Veronika Cifrová Ostrihoňová vnímá značné znechucení mladých Slováků politikou. „Atmosféra na Slovensku je hustší a méně tolerantní. A to je to, co se jim nelíbí a proč uvažují o odchodu jinam,“ poznamenala.

Kampaň proto reaguje i na odliv Slováků do zahraničí. Jen v Česku jich žije, pracuje nebo studuje nejméně dvě stě tisíc. I k nim míří výzvy, že politiku nemusejí vnímat negativně, ale jako příležitost a někdy i radost a zábavu.