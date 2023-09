Ukrajinské nováčky školí i navrátilci z fronty, kteří sami začali sloužit teprve nedávno

Nováčci jsou i oba členové posádky bojového vozidla – Jurij a Vladimir, kteří povolávací rozkaz dostali teprve v létě. Zatímco Jurij nikdy dřív podobný stroj neovládal, Vladimir s BVP jezdil na vojně v roce 1985.

„Je v tom spousta elektroniky. Měl jsem s tím nejdřív problémy. To, co dělám rukama, si zapamatuji hned, ale s počítačem mi to nejde, tak to bylo složité,“ uvedl Vladimir.

Spolu s ostatními členy brigády budou nacvičovat výsadek pěchoty, dokud nebudou všichni zcela sehraní, následně se mají zapojit do protiofenzivy, přičemž pro mnohé z nich to bude vůbec první bojová zkušenost.