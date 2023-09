Drahota přiměla Maďary omezit dovolené. Úbytek turistů pocítil i populární Balaton

Sucho a nízká produktivita potravinářského sektoru zase vyústily v další růst cen. Obchodníci si navíc zvýšili marže na ostatních potravinách. Žádný z cenových limitů už teď neplatí.

„Z hlediska ekonomické politiky je jedno, jestli bude inflace jedenáct nebo devět procent,“ podotýká analytik ING bank Peter Virovacz.

Podle analytiků ani samotná vláda neví, jak ze začarovaného inflačního kruhu ven, a tak přijímá opatření, která jdou někdy proti sobě. Většina z ekonomů nevěří, že by se trend měl do konce roku zásadně změnit. Lidí u Balatonu by se tak příští rok mohlo slunit ještě méně.