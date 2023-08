Sever Itálie zasáhla cyklóna, zaplavila města a zablokovala dopravu do Francie

Se silným větrem a přívalovými dešti, které dorazily ze severu Evropy s cyklónou Poppea, se vypořádává severní Itálie. Udeřily nejprve v sobotu v Lombardii, kde silné bouře vyvracely stromy a poškozovaly střechy, a v neděli v Ligurii.

Silné srážky hlásil mimo jiné Janov, kde panují obavy také ze sesuvu půdy. Spadlo zde 155 milimetrů srážek, voda vyplavila kompletní centrum města, docházelo zde k výpadkům elektřiny, reportovala La Repubblica.

V několika horských oblastech už také sněžilo a vyjely pluhy. V horském středisku Bormio se vylila z břehů řeka Adda, což způsobilo značné dopravní problémy. V Cortině d'Ampezzo muselo být kvůli nebezpečí sesuvů půdy evakuováno sedmdesát lidí, včetně hotelových hostů. Bydlí teď v místní tělocvičně, uvedla rakouská agentura APA.

Sněhová pokrývka začíná zhruba v nadmořské výšce dvou tisíc metrů, sníh leží například v lyžařském středisku Sestriere. V horském průsmyku Colle dell'Agnello, který leží na hranici mezi Francií a Itálií, zůstalo ve sněhu uvězněno několik aut. Na pomoc jim museli přijet hasiči a sněžný pluh.

Potíže v dopravě

V důsledku nepříznivého počasí bude minimálně do čtvrtka stát vlaková doprava mezi Itálií a Francií. V údolí Maurienne ve francouzských Alpách se totiž sesula půda a zablokovala i některé silnice.

Regionální úřady v Savojsku uvedly, že k sesuvu došlo v neděli odpoledne, kdy „balvany o celkovém objemu 700 metrů krychlových“ narazily do ochranné bariéry podél silnice RD 1006, která vede do průsmyku Mont-Cenis do italského údolí Susa.

Sesuv si vynutil zastavení všech přeshraničních vlaků na trati Chambery-Turín i regionálních vlaků TER v údolí Maurienne, uvedl francouzský železniční dopravce SNCF.

Těžké nákladní vozy nesmějí využít ani tunel Frejus, který spojuje Francii a Itálii pod Alpami. Úřady řidičům doporučují, aby místo toho použili tunel Mont Blanc nebo dálnici A8.

Francouzský ministr dopravy Clement Beaune uvedl, že návrat k normálnímu provozu „si vyžádá několik dní“. „Po včerejším masivním sesuvu půdy v Maurienne usilovně pracují na co nejrychlejším obnovení silniční a železniční dopravy,“ ujistil na sociálních sítích.