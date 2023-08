Slovensko má nejhorší dostupnost bydlení v celé Unii. Ve statistice předběhlo i Česko

Nedostupnost se tak promítá i do plánů mladých lidí –⁠ 56 procent Slováků ve věku do 26 let žije u rodičů. To je další prvenství země v rámci Evropy. „Dostupnost bydlení je velmi kritická pro mladé lidi. Potřebují mít vlastní zdroje, které si ještě nemohli našetřit, jednoduše tak nemají jinou možnost než být u rodičů,“ doplnil realitní makléř Jakub Martišek.

V posledních týdnech byty přeci jen zlevnily asi o pět procent. K přání vlastního bydlení ale většina Slováků bude stále jen vzhlížet.