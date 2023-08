Havajský činitel, který nespustil sirény při požáru, odstoupil. Svého rozhodnutí nelituje

Andaya své rozhodnutí hájil tím, že měl obavu, že zvuk sirén během požáru přiměje obyvatele běžet „mauka“ - což na Havaji znamená do hor nebo vnitrozemí. „V takovém případě by běželi do ohně,“ tvrdí Andaya.

Rozhodnutí nepoužít sirény spolu s nedostatkem vody, který hasičům ztěžoval práci, a únikovými cestami zahlcenými vozidly, v nichž poté mnoho lidí uhořelo, vyvolalo značně negativní odezvu mnoha obyvatel.

Starosta Richard Bissen přijal Andayovu rezignaci s okamžitou platností, oznámil okres Maui na Facebooku. Andaya jako důvod svého odchodu z funkce uvedl blíže nespecifikované zdravotní důvody. „Vzhledem k závažnosti krize, které čelíme, můj tým a já na tuto klíčovou pozici co nejrychleji někoho dosadíme a těším se, že to brzy oznámíme,“ uvedl Bissen.