V Izraeli to nadále vře. Kvůli soudní reformě hrozí ústavní krize

„Nejvyšší soud se nachází ve složité situaci, protože bude do jisté míry rozhodovat o intervenci vlády a parlamentu do fungování soudu,“ vysvětlil odborník na ústavní právo Itaj Bar-Siman-Tov z Bar-Ilanovy univerzity.

Nejvyšší soud bude zároveň fakticky rozhodovat sám o sobě. Pokud soudci zákon shodí ze stolu, ocitne se naopak ve složité situaci vláda, která pouliční slogany opozičních demonstrantů ignorovat může, případný verdikt soudu ovšem nikoli.

Respektive ho ignorovat může, ale v takovém případě by Izrael čekala ústavní krize, kterou stát ležící na Blízkém východě ještě nezažil. „Nastala by situace, v níž by se velitelé armády, policie, bezpečnostních složek, ale také státní úředníci museli rozhodnout, zda stojí na straně soudu, nebo na straně vlády. Všichni velmi doufáme, že se do takového stadia nedostaneme,“ dodal Bar-Siman-Tov.