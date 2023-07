Washington požaduje zrušení protiimigrační bariéry v Texasu. Uvidíme se u soudu, vzkázal guvernér

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo texaského guvernéra Grega Abbotta kvůli bariéře z bójí umístěné do řeky Rio Grande na hranici s Mexikem, napsala agentura AP. Abbott v pondělí už dříve prohlásil, že je připraven jít k soudu poté, co jej administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyzvala, aby bariéru odstranil. Podle republikánského guvernéra je třeba od vstupu do řeky migranty směřující do USA odradit. Po odstranění vodní bariéry i žiletkového drátu na americké straně volá také Mexiko.