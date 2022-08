USA hlásí velké počty migrantů. Arizona a Texas posílají běžence do Washingtonu a New Yorku

Americká pohraniční stráž hlásí rekordní počty zadržených migrantů. Od loňského září do konce srpna úřady nejspíš zaznamenají přes dva miliony případů, což má být nejvíc v historii. Podle průzkumů klesá mezi Američany podpora přistěhovalectví. Před podzimními volbami se odehrává politický střet kvůli rozhodnutí guvernérů Arizony a Texasu posílat tisíce běženců do Washingtonu a New Yorku.