Spojené státy posílily ochranu hranice s Mexikem stovkami vojáků

K přechodu do Spojených států využívají čínští migranti aplikaci TikTok. Skrz ni je pašeráci nasměrují přes ostře střeženou mexickou hranici. Jen za půl roku Američané zadrželi přes šest a půl tisíce čínských žadatelů o azyl.

„Lidé tady, policie, všichni jsou milí. Takovou mám v hlavě Ameriku. Tak to je. Je to dobré. Je to skvělé,“ popsal čínský migrant, který chtěl zůstat v anonymitě. Čínu s komunistickou vládou opustil kvůli špatné hospodářské situaci po dlouhých protikoronavirových opatřeních.

Drtivá většina imigrantů jsou však Latinoameričané. Města na jihu Spojených států už hlásí plnou kapacitu uprchlických středisek. Migranti spí i na chodnících. I proto prezident Joe Biden žádal posílit ostrahu o 1500 vojáků. „Požadavek máme na 90 dnů. Rád bych zdůraznil, že ministerstvo obrany podporovalo ministerstvo vnitra na jihozápadní hranici 18 let v posledních 22 letech a každoročně od roku 2006,“ řekl mluvčí Pentagonu Pat Ryder.