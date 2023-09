Ve slovenských volbách má šanci nová národovecká strana, založili ji odpadlíci od Kotleby

Číslo 14 odkazuje na počet slov v hesle bílých nacionalistů „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti).

To ilustruje třeba poslanec Milan Mazurek, který byl v minulosti odsouzen za rasismus. Omluvil se za své „mladické pochybení“, kterým bylo to, že v roce 2015 vulgárně na veřejnosti nadával muslimské rodině. Extremisté po nich tenkrát během demonstrace házeli kameny. Právě Mazurek je nejvýraznější tváří Republiky na Slovensku, její předseda Milan Uhrík je totiž jako europoslanec většinu času v zahraničí.

Předsedá jí Andrej Danko, a to už od roku 2012. Za jeho působení se straně podařilo po neúspěšných volbách vrátit do parlamentu, a dokonce zasednout ve vládě, což ale vydrželo jen jedno období.

Přesto ale nemají na tyto otázky stejný pohled. Například ĽSNS zaujímala velmi tvrdý postoj k EU a požadovala, aby z ní Slovensko vystoupilo, zástupci Republiky požadují reformy. Pokud by k nim ale nedošlo, jsou také připraveni ji opustit.

Podle průzkumů má Republika výraznou podporu mezi voliči pod třicet let věku. Hlas by jí v dubnu dalo 13,5 procent z nich, poslední průzkum ze srpna dokonce zjistil více než 15procentní podporu. Podle politologa z pražské Metropolitní univerzity Petra Justa to odráží to, jak strana svou kampaň cílí – říká totiž mladým lidem, že jejich budoucnost je v ohrožení a že její politici ochrání zemi před progresivismem. Upozornil, že podobné složení voličů měla i ĽSNS v minulých volbách.

Šance na úspěch

Ze zmíněných stran tak má nejvyšší šance na místo v parlamentu Republika. Většina stran by ale podle vyjádření svých představitelů s národoveckou stranou do koalice nešla, a proto je nepravděpodobné, že by získala místa ve vládě.

Možný je ale vznik koalice se Smerem, stranou Roberta Fica. Slovenská média si všímají, že v minulosti o sobě nechtěli politici ze Smeru a Republiky ani slyšet. Uhrík označil Ficovo uskupení za „polomafiánskou stranu“. Později ale řekl, že to není překážkou pro společný kabinet.