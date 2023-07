Zelenského doprovázely gripeny jako symbol a prezident to ocenil, prozradil Pojar, který s ním letěl

Organizaci podle Pojara usnadnilo, že ve středu a ve čtvrtek jsou v Česku státní svátky. „Praha je prázdná, většina Pražanů je mimo hlavní město. Z bezpečnostního i logistického pohledu je to jednodušší,“ konstatoval. Česko podle něj vyniká mimo jiné v improvizaci a flexibilitě, což by mělo přispět k tomu, že návštěva bude mít hladký průběh.

„Prezident Zelenskyj měl pozvání k návštěvě České republiky již mnoho měsíců, v zásadě od začátku války. Cestovat nemohl, ale když se s ním nyní premiér Fiala viděl v Kišiněvě v Moldavsku 1. června, tak si řekli, že při další cestě do Evropy navštíví i Českou republiku, a to prezident Zelenskyj dodržel – s tím, že původně byl v plánu již přílet asi před čtrnácti dny, ale z toho kvůli programu prezidenta Zelenského sešlo,“ přiblížil. To, že se návštěvu podařilo udržet v tajnosti, Pojar přičítá právě i tomu, že se její termín za poslední měsíc „změnil asi dvanáctkrát“.

Zelenskyj podle Pojara přijíždí poděkovat za podporu Ukrajinu a jejích občanů. „A zároveň se budeme bavit o tom, jak postupovat dál, jak to co nejdéle vydržet, aby to co nejlépe dopadlo, a jak zároveň mít následně zapojeny české firmy do obnovy Ukrajiny, aby to celkově fungovalo,“ nastínil.

Se Zelenským dorazil i šéf ukrajinské prezidentské kanceláře či ministr zahraničí. Podle Pojara přijíždí také šéf ukrajinského resortu pro strategickou spolupráci. „A to je velmi důležité, protože se s ním bavíme o dlouhodobých projektech,“ poznamenal.

Gripeny

Český vládní speciál doprovázely dva gripeny, což mělo podle Pojara symbolický, nikoliv bezpečnostní význam. „Bylo to ukrajinskou stranou kvitováno s povděkem a velmi pozitivně, myslím, že to bylo pěkné přivítání ještě ve vzduchu,“ řekl Pojar.

Pojar upozornil, že přestože je Česko až patnáctou zemí, kam se Zelenskyj vydal, je třeba podívat se na složení těch předchozích. Jsou to totiž velmoci, místa summitů a geograficky nejbližší Polsko. Místo Česka je tak významné a odpovídá tomu, jak se Praha chová a jak ji Kyjev vnímá.

To Pojar ilustroval vzpomínkou na první telefonát premiéra Fialy s prezidentem Zelenským čtyři dny po zahájení obnovené invaze: „Mysleli jsme si, že nám poděkuje za to, co jsme Ukrajině dodali. Premiér ale říkal, že Zelenskyj moc neděkoval, naopak četl celý seznam zbraní, které by potřeboval. Řekl jsem, že popřemýšlíme a premiér sdělil, že Zelenskyj bude volat za hodinu a půl, aby si vyslechl, co dodáme. Nejvíc požadovali raketu Točka U. Tu jsme neměli, a tak mu premiér Fiala nabídl jiné systémy a rakety, což vyvolalo ticho. Když však dodal počty a termíny dodání, tak se ozval obrovský potlesk v místnosti, kde Zelenskyj byl se svým týmem. To byl čtvrtý den války.“ Na Ukrajince podle něj zapůsobilo, že Česko bylo první zemí, která skutečně začala těžkou techniku dodávat a také vždy své sliby plnila.