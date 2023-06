Muzeum vylodění spojenců v Normandii ohrožuje stoupající hladina moře

Muzeum může zaplavit moře

O muzeum se dlouhá léta stará Delavayův syn Charles de Vallavieille. V posledních letech ale řeší problém, s nímž si neví rady. Památník totiž stále více ohrožují stoupající hladina moře a časté bouřky s vysokými vlnami. Existuje nebezpečí, že by muzeum v budoucích letech mohlo spláchnout moře.

Proto se uvažuje o jeho přestěhování. „Je to místo symbolické, mezinárodní. A je pro mě velmi obtížné si představit, že by se mělo stěhovat,“ konstatuje de Vallavieille. „V závislosti na dalším vývoji není vyloučené, že muzeum může být přemístěné, ale zatím je to ve stádiu studií,“ říká prezident komunity Baie du Cotentin Jean-Claude Colombel.

Francouzi zatím pobřeží alespoň zpevňují pískem, více dalších možností ale nemají. „Zákon sice pláž Utah chrání coby památku, ale zároveň jakékoli práce vyžadují řadu povolení,“ upozornil de Vallavieille.

Příbuzní veteránů proti přemístění muzea protestují. Jejich blízcí položili na pláži své životy, muzeum by proto podle nich mělo zůstat na svém místě. Moře ale může mít s místem jiné plány.