Zdražení cigaret se dotkne i těch elektronických. Lidé si připlatí desítky korun

Vláda příští rok plánuje víc zdanit klasické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. U tabákových výrobků by se spotřební daň měla zvýšit o deset procent, u zahřívaného tabáku o patnáct. Podle ministerstva financí by všechny tyto kroky měly do státního rozpočtu ročně přinést zhruba osm a půl miliardy korun.

Na tekuté náplně do e-cigaret se dosud spotřební daň nevztahovala. Nově by ale měla – ve výši deseti korun za mililitr. A to bez ohledu na to, zda obsahují nikotin, nebo ne. Pokud nyní stojí nejprodávanější desetimililitrové balení zhruba 80 korun, po změnách by za něj lidé zaplatili zhruba 220 korun.

„V zásadě se zavedením spotřební daně souhlasíme, ale ta daň by měla být rozumná a ve stejné výši, jako je například v Polsku. Tam se bavíme o našem návrhu, který činí dvě koruny a padesát haléřů za deset mililitrů. A daň by se netýkala těch beznikotinových náplní,“ reaguje na plánované zdražení spoluzakladatel Komory elektronického vapování Jan Válek.