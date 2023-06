Evropská komise chce, aby internetové platformy označovaly obsah vytvořený AI

„Signatáři, kteří provozují služby s potenciálem šířit dezinformace vytvářené AI, by měli zavést technologie umožňující rozpoznávat takový obsah a jasně ho pro uživatele označovat,“ prohlásila Jourová v narážce na zmíněný kodex. K tomu se v minulých letech připojily firmy jako Google, Microsoft, majitel Facebooku Meta, TikTok či český Seznam. Jourová spolu s komisařem pro jednotný trh Thierrym Bretonem jim v pondělí oznámí nový požadavek, jemuž by podle místopředsedkyně unijní exekutivy měly vyhovět ihned.

Evropská unie v současnosti dojednává podrobnosti pravidel, která by se mohla stát prvním komplexním systémem regulace AI na světě. Členské státy se však zatím s europoslanci nedohodly na konečném znění normy označované jako Akt o umělé inteligenci a její zavedení do praxe může trvat i několik let. Proto chce Komise podle Jourové v zájmu rychlosti sáhnout nejprve k rozšíření dobrovolného kodexu. Není však zároveň vyloučeno, že se požadavek na označování obsahu vytvořeného AI dostane i do zmíněného závazného předpisu.