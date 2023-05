Roger Waters se hájí, že jeho kostým symbolizuje odpor proti fašismu. Němci rockera vyšetřují

Waters v prohlášení zveřejněném na Twitteru tvrdí, že aspekty jeho vystoupení v berlínské Mercedes-Benz aréně byly „docela jasně“ výpovědí proti fašismu, nespravedlnosti a předsudečnosti. „Pokusy líčit tyto prvky jako něco jiného jsou falešné a politicky motivované,“ napsal Waters.

Záběry z koncertu ze 17. května slavného zpěváka a baskytaristu ukazují v dlouhém baloňáku s červenými nárameníky a také s maketou kulometu, z něhož Waters jakoby střílel do obecenstva.

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall (Zeď). Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu na koncertě v Praze.

Waters připomněl, že ztvárňování „vyšinutého fašistického demagoga“ je součástí jeho vystoupení od vzniku The Wall. Také uživatelé sociálních sítí Waterse hájí tím, že scénka napodobuje satirické scény z filmu a že zpěvák stejný kostým nosil i na dřívějších koncertech.

„Celý život jsem se vyslovoval proti autoritářství a útlaku všude, kde jsem je viděl,“ napsal zpěvák a připomněl, že i jeho rodiče bojovali proti nacismu za druhé světové války. „Bez ohledu na důsledky útoků proti mně budu nadále odsuzovat nespravedlnost a všechny ty, kteří se jí dopouští,“ uvedl Waters.