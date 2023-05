Německá policie vyšetřuje hudebníka Waterse kvůli kostýmu na koncertě

Takové oblečení také může sloužit k „oslavování národně socialistického režimu“, uvedl policejní mluvčí. Dodal, že po uzavření vyšetřování případ převezme státní zastupitelství, které rozhodne o tom, zda se zpěvák dopustil trestného činu. Waters také na koncertě mezi písněmi předváděl, jak střílí z makety kulometu.

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall. Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu během koncertu v Praze.

Sky News připomíná, že Německo má přísné zákony týkající se používání nacistických symbolů, hrozí za to až tři roky vězení. Výjimky však platí pro jejich využití z uměleckých nebo vzdělávacích důvodů.