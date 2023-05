Reportérka Holcová: Slováci jsou z kauzy Kuciak vyčerpaní, touží po rozuzlení

Rodiny zavražděné dvojice opustily sál ještě před dokončením čtení rozsudku, který později kritizovala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle Holcové by ale vysoce postavení lidé neměli komentovat verdikt soudu a měli by být stejně jako novináři spíše zdrženliví.

„Je velmi dobře, že tato kauza není zapomenuta, že se stále připomíná, co se stalo, právě tím, že soudní jednání trvají dlouho. Lidé a společnost jsou ale vyčerpaní tím, jak touží po naději, po katarzi, rozuzlení a ono pořád nepřichází. Nicméně taková je justice a my musíme doufat, že se někdy té spravedlnosti dobereme,“ podotkla novinářka.

Po odvolání žalobce bude kauzu řešit nejvyšší soud. „Už v prvním kole prvoinstančního soudu byl tlak obrovský, stejně rozhodl tak, že jak Zsuzsová, tak Kočner jsou nevinní. Myslím si, že soud umí ustát velký tlak společnosti, politiků, médií. Spíš možná to může některé soudce motivovat k tomu, aby dokázali světu, že tlak ustojí, a o to technokratičtěji rozhodují,“ míní novinářka.

„Řada komentátorů se shoduje na tom, že vláda Igora Matoviče a OĽaNO byla zvolena na základě společenské poptávky po pomstě a nebyla tam větší touha po tom, aby se posílil právní stát nebo demokracie. Ta vláda slíbila, že rozváže ruce vyšetřovatelům, aby mohli vyšetřovat, což se i stalo, ale neměla žádný další program. Takže v momentě, kdy do toho přišla pandemie nebo válka na Ukrajině, tak vláda nevěděla, jak to řešit. Neuměli vyjednávat, hledat kompromisy. Lidi to hrozně znechutilo, co se týká péče o stát. A začali přemýšlet, že je pro ně lepší staré známé zlo než chaos, který na Slovensku v posledních letech byl,“ míní Holcová.

Nikdy se podle ní nebude vědět o vraždě vše včetně motivace některých klíčových aktérů, jako u Zsuzsové, z níž se stala „nájemní agentura na vraždy“. „Na tyto otázky pravděpodobně nikdy mít odpovědi nebudeme,“ obává se novinářka.