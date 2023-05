Němečtí železničáři odvolali stávku, která měla od neděle narušit dopravu i do Česka

Odbory požadovaly zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců minimálně o 650 eur (přes 15 tisíc korun), respektive o 12 procent v případě vyšších platových skupin. Německé dráhy DB místo toho navrhovaly postupné zvýšení mezd od března 2024, a to o deset procent u nižších a středních příjmů a o osm procent u vyšších platových skupin.

Stávka by vedla k zrušení dálkových spojů v Německu, a to včetně mezistátních vlaků do České republiky. Vlaky z Česka do Německa měly během trvání protestu končit na českém území.

V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly po celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v Česku.