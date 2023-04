Šéf Rady BBC rezignoval. Důvodem je střet zájmů v souvislosti s expremiérem Johnsonem

BBC se jako veřejnoprávní vysílací korporace ocitla pod tlakem, když vyšlo najevo, že Sharp, v minulosti sponzor Konzervativní strany, pomohl v roce 2021 zprostředkovat půjčku pro Johnsona. Učinil to jen několik týdnů předtím, než byl na doporučení vlády jmenován do vedení Rady BBC.

Sharp uvedl, že odchází, aby „dal přednost zájmům BBC“. Dodal, že se dopustil neúmyslného porušení pravidel. „Cítím, že tato záležitost by mohla odvádět pozornost od dobré práce korporace, pokud bych zůstal ve funkci až do konce svého funkčního období,“ uvedl. Ve vedení rady zůstane do konce června, zatímco se bude hledat jeho nástupce.

Zpráva, kterou vypracoval právník Adam Heppinstall z britského úřadu pro dohled nad jmenováním do veřejných funkcí, byla zveřejněna v pátek. Advokát v ní uvádí, že Sharp „neoznámil potenciální domnělý střet zájmů“.