Výbor zveřejnil důkazy proti Johnsonovi v otázce výpovědí o aféře Partygate

Johnson ve středu zopakoval, že zákonodárcům vědomě nelhal. „Ruku na srdce, jsem tady, abych vám řekl, že jsem (Dolní sněmovně) nelhal. Když ta prohlášení byla učiněna, stalo se tak v dobré víře a na základě toho, co jsem v té době poctivě věděl a čemu jsem věřil,“ řekl na úvod slyšení.

Obsahem středečního veřejného jednání není otázka, zda Johnson porušil vládní nařízení o omezení setkávání lidí v době pandemie covidu-19, ale zda vědomě obelhal parlament, když tvrdil, že o porušování pravidel neměl tušení. Výbor už v úterý zveřejnil dvaapadesátistránkový dokument vypracovaný Johnsonem a jeho advokátem, který ve středu poslouží jako jádro expremiérovy obhajoby. Johnson v něm uznává, že jeho prohlášení v parlamentu byla zavádějící. Tvrdí ale, že on to v tu dobu nevěděl a jednal v dobré víře.

Jednání imunitního výboru se účastní sedm poslanců: čtyři konzervativci, dva labouristé a jeden představitel Skotské národní strany (SNP). Předsedkyní je labouristka Harriet Harmanová. Pokud se prokáže, že premiér oklamal parlament, když tvrdil, že nevěděl, že porušuje pravidla vydaná jeho vlastní vládou, může Johnsonova politická budoucnost značně utrpět, soudí britská média. Mohl by totiž přijít o poslanecký mandát.

Až středeční slyšení skončí, výbor se bude muset rozhodnout, zda chce osobně vyslechnout ještě někoho dalšího. To je podle zdrojů stanice BBC nepravděpodobné, poslanci by ale mohli požádat jinou osobu o písemnou výpověď. Závěry vyšetřování, které trvá už deset měsíců, oznámí výbor „určitě do léta, ale pravděpodobně před Velikonocemi“, píše BBC.