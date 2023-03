Berlín bude klimaticky neutrální do roku 2045. Referendum o dřívější termín neuspělo

Iniciativa Klimaneustart, která chtěla díky referendu prosadit ambicióznější cíle pro ochranu klimatu, neuspěla navzdory faktu, že ji podpořila těsná většina hlasujících. Pro bylo 51 procent voličů, tedy 442 tisíc, proti se vyslovilo 423 tisíc hlasujících. Nepodařilo se však dosáhnout povinné hranice pro schválení, tedy toho, aby plán podpořila alespoň čtvrtina z 2,43 milionu voličů. Celková účast byla třicet procent.

Iniciátoři referenda jsou z výsledku zklamaní. „Nejde o to, že neuspěl projekt naší iniciativy, týká se to totiž všech obyvatel Berlína. Pro všechny Berlíňany je to škoda,“ řekla mluvčí Jessamine Davisová. „Máme většinu, to je opravdu skvělé. V Berlíně je hodně lidí, kteří dali najevo, že politika nejedná dost rychle,“ dodala.

Organizátoři se ještě v sobotu během demonstrace a koncertu u Braniborské brány snažili přesvědčit nerozhodnuté, aby hlasovali pro změnu zákona.

Primátorka Berlína Franziska Giffeyová zdůraznila, že město si je navzdory neúspěchu referenda vědomo toho, že boj proti klimatickým změnám je důležitý. „Tu naléhavost si uvědomujeme,“ řekla.