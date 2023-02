Američané sestřelili blíže neurčený letící objekt u Aljašky. Byl velký jako malé osobní auto

Podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho se objekt nacházel ve výšce zhruba 12 tisíc metrů a mohl představovat nebezpečí pro civilní letadla. Trosky předmětu dopadly do amerických vod.

Při sestřelení se objekt pohyboval u severovýchodního cípu Aljašky. Kirby uvedl, že ministerstvo obrany nemá poznatky o dalších podobných předmětech v americkém vzdušném prostoru.

Agentura Reuters s odkazem na Pentagon uvedla, že objekt byl sestřelen pomocí střely vypálené ze stíhacího letounu F-22.

Čeká se na analýzu

Podle Kirbyho byl sestřelený objekt menší než čínský balon, který americké letectvo zničilo minulý týden. „Nevíme, kdo byl jeho majitelem, zda to byl nějaký stát, firma či fyzická osoba,“ uvedl mluvčí Bílého domu. Ani Pentagon nebyl zatím schopný určit původ létajícího předmětu. Další poznatky by mohla přinést analýza trosek, které se americké síly snaží vyzvednout. Zásah by měl být snazší než u čínského balonu, jelikož povrch je zmrzlý.