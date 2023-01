V Británii stávkují zdravotní sestry, chtějí vyšší platy

Podle odhadů ve středu nepřišlo do práce až 100 tisíc sester různých specializací. Podobný počet jich stávkoval už v prosinci. Protest má být dvoudenní, nepřijdou proto ani ve čtvrtek. Stále ale pracují sestry u praktických lékařů, u zubařů a v lékárnách.

Zdravotnické odbory požadují zvýšení platů až o devatenáct procent, na což ale nechce britská vláda přistoupit. Kabinet Rishiho Sunaka se bojí, že pokud by začal přistupovat na požadavky všech stávkujících, roztočilo by to inflační spirálu.