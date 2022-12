Vánoce ve Francii poznamená stávka železničářů, ovlivní statisíce lidí

Stávku za růst mezd vyhlásili železniční kontroloři. Svolali ji přes sociální sítě a obešli tím vlastní odbory. Akci kritizuje jak vláda, tak SNCF, která upozornila, že za dva roky mzdy kontrolorů vzrostly v průměru o dvanáct procent. Vláda a SNCF s kontrolory vyjednává od podzimu.

„O Vánocích se nestávkuje,“ vzkázal vládní mluvčí Olivier Véran. „Samozřejmě nezpochybňuji právo stávkovat, ani právo zaměstnanců protestovat nebo se mobilizovat, ale vážně je to potřeba zrovna o vánočním víkendu? Odpověď zní ne,“ dodal.

„Je to obrovská komplikace, protože podle posledních informací stávka postihne dvě stě tisíc cestujících,“ informuje z Francie zpravodaj ČT Šmíd s tím, že pro mnoho lidí je to neřešitelná situace. „Už teď můžeme říct dopředu, že pro mnoho cestujících to znamená zkažené Vánoce, nedostanou se ke svým blízkým,“ říká korespondent.