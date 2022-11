Tlumočnice promluvila o korupci kolem fotbalového šampionátu v Kataru. Z emirátu musela utéct

Stačilo jedno prohlášení a život Faedry Al-Madžidové se obrátil vzhůru nohama: „Dáme vám 1,5 milionu dolarů pro vaši federaci a vy si s nimi dělejte, co chcete. Na oplátku hlasujte pro nás.“

Svobodná matka dvou dětí takto popsala, jak měli katarští zástupci nabízet úplatky africkým zemím. Vše se odehrálo na začátku roku 2010, kdy se rozhodovalo o dalším pořadateli fotbalového šampionátu.

Al-Madžidová měla na inkriminované schůzce tlumočit z francouzštiny do arabštiny. „Byla to velmi prostá, trochu až šokující výměna. V jednu chvíli jsem se začala smát, protože mi bylo jasné, co se děje,“ říká whistleblowerka.

Poté, co se o korupci zmínila před vedením katarského výboru, musela s dětmi do tří dnů Katar opustit. Informace pak svěřila médiím, nejprve anonymně, později ukázala i svou tvář. Tvrdí, že od té doby ji pravidelně sledují cizí automobily a její vlastní vůz se stal terčem zlodějů.

Na její ochranu proto dohlíží agenti FBI. „Přímé výhrůžky nedostávám, nepřímých však bylo hodně. Jestli vím, že mě má země sleduje? Ano, dělají to docela očividně,“ říká Al-Madžidová.