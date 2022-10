Schůzku Pivoňky na ruském ministerstvu kvůli plotu organizovala česká diplomacie

„Nešlo o předvolání, o schůzku jsme požádali my, abychom předali nótu požadující vyjasnit situaci kolem ruského zásahu proti Českému domu. Ruská strana během schůzky vyjádřila připravenost situaci řešit. Vyzvali jsme ruskou stranu, aby uvedla situaci do původního stavu,“ sdělila mluvčí Do.

Pracovníci správy tverské městské části v pondělí dopoledne odstranili od Českého domu devatenáct metrů plotu. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je majetek Českého domu nedílnou součástí českého velvyslanectví v Rusku.

V reakci na to zástupci českého resortu požádali o urychlené vyřešení nápravy. Městská část Praha 7 také navrhla české diplomacii jako odvetu odstranit zeď, kterou Rusko po srpnové invazi obehnalo část pražského parku Stromovka přiléhající k ambasádě. K tomuto kroku ale ministerstvo přistoupit nechce.