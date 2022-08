Moderna žaluje Pfizer a BioNTech. Tvrdí, že okopírovaly prvky technologie vakcín proti covidu

Moderna ve svém prohlášení uvádí, že očekává kompenzace od firem Pfizer a BioNTech za dodávky vakcín do bohatých zemí. V případě 92 nízkopříjmových zemí, kam se vakcíny dodávaly například skrze program Světové zdravotnické organizace (WHO) COVAX, ale odškodnění požadovat nebude.

Mluvčí společnosti Pfizer Pam Eiseleová uvedla, že se právníci firmy musí se žalobou konkurenta teprve podrobně seznámit. U soudu se ale bude společnost tvrdě bránit. Žaloba podle ní Pfizer překvapila, protože používá vlastní technologie, které má patentované.

Podle agentury Bloomberg bylo použito ve světě na 12,5 miliardy dávek vakcín. Pfizer a BioNTech tvrdí, že dodaly zhruba 3,6 miliardy vakcín. Jejich přípravek Comirnaty je například nejpoužívanější v Evropské unii, kam firmy dodaly bezmála 800 milionů dávek.

Patentové soudní spory, které jsou v biotechnologickém průmyslu běžné, se obvykle táhnou roky a často končí u federálních odvolacích soudů. Než se spor společnosti Moderna s Pfizer-BioNTech vyřeší, může to trvat tři až pět let, píše server The Washington Post.

Podle serveru by výsledek sporu mohl být důležitý pro budoucí využití technologie mRNA ve vakcínách. Platforma mRNA je příslibem budoucího očkování proti chřipce, HIV a dalším nemocem.