V září by se mohla na trh dostat vakcína Pfizer/BioNTech uzpůsobená proti omikronu

Upravená vakcína firem Pfizer/BioNTech proti covidu-19 by mohla být na trh uvedena možná už na počátku září, uvedla ve čtvrtek německá společnost BioNTech. Než se však dostane do Česka, bude to nejspíš chvíli trvat. Vedoucí Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR Peter Šebo míní, že by lidé patřící do rizikových skupin jako senioři nebo osoby se sníženou imunitou neměli s očkováním vyčkávat.