Roztržka ve slovenské vládě čeká na vyřešení. Odborníci předpokládají menšinový kabinet

Koalice musí být kompaktní, nemůže být rozbitá, zdůraznil předseda Národní rady a předseda vládní strany Sme rodina Boris Kollár. „A pokud ano, tak si nehrajme, že tu budeme dvacet měsíců v agónii. V takovém případě to položme, pojďme do předčasných voleb,“ dodal.

Jinou variantou – schůdnější a pravděpodobnější – je vznik menšinové vlády. K ní by došlo poté, co by ze současné vlády odešla strana Sloboda a Solidarita. Její předseda Richard Sulík před časem uvedl, že pokud nedojde v srpnu ke změně na postu ministra financí, tak podá demisi a jeho strana by kabinetní řady opustila. Tím by vláda přišla v Národní radě o většinu.

Tento krok se blíží, protože ministr financí Igor Matovič, předseda strany OĽANO, odchod odmítá. „Můžete se spolehnout, že 1. září budu ministrem financí. Tak jako doteď.“ Sulíkovo ultimátum má za osobní nenávist a porušení koaličních dohod.

Situace hraje pro menšinovou vládu

V září tak může vzniknout menšinová vláda. „Menšinová vláda je v tomto momentě jediné řešení, pokud nevezmeme to, že by se nějakým způsobem strany, které zůstávají v koalici, spojily s Hlasem, tedy s panem (expremiérem Peterem) Pellegrinim. Což je velmi nepravděpodobné, ale je to možnost,“ řekl politolog a rektor BISLA Samuel Abrahám.

Předseda slovenské vlády Eduard Heger (OĽaNO) ke krizi řekl, že „pokud na něco není čas, není čas na destabilizaci. Pokud na něco určitě čas je, je čas na jednotu a spolupráci.“

Krize nahrává opozici. Podle posledních průzkumů vedou levicové strany bývalých premiérů: Pellegriniho Hlas a Smer Roberta Fica. Nejsilnější z vládních stran je právě SaS. I po odchodu mohou být její hlasy pro vládu klíčové. Sulík k tomu řekl, že jeho strana je i po případném konci ve vládě připravena dál podporovat ty vládní návrhy, se kterými souhlasí.