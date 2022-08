Voliči v Kansasu v referendu odmítli omezení či rušení potratových práv

Žádné výjimky pro oběti znásilnění

Navrhovaný dodatek by specifikoval, že ústava právo na potrat negarantuje, a tím by podle zastánců umožnil nové omezení procedur nebo jejich úplný zákaz. Odpůrci dodatku se obávali, že Kansas by v případě jeho schválení mohl následovat sousední státy Missouri a Oklahoma, kde republikánští zákonodárci po rozhodnutí nejvyššího soudu potraty zakázali, v případě Missouri bez výjimky pro oběti znásilnění.

„Měl by to být skutečný budíček pro všechny odpůrce potratů,“ uvedl politolog Neal Allen z Wichitské státní univerzity. „Když bude naprostý zákaz vypadat jako reálná možnost, tak přijde hlasovat hodně lidí a ztratíte značnou část umírněnějších zastánců omezení práva na potrat,“ dodal.

Političtí analytici přitom očekávali, že obyvatelé v Kansasu omezení práva na potrat v referendu schválí, jelikož voliči republikánů mají v primárkách tradičně vyšší účast než voliči demokratů a nezávislých, píše agentura Reuters.

Kansas na rozdíl od jiných bašt Republikánské strany ihned po zrušení ústavního práva na potrat Nejvyšším soudem USA nezavedl přísné potratové restrikce. Možnost ukončit těhotenství je v Kansasu chráněná státní ústavou od roku 2019, kdy tak rozhodl místní nejvyšší soud.