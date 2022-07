Polsko má málo uhlí. Místo Ruska chce dovážet z Kolumbie a Austrálie

„Dřív jsem platila sedm set zlotých, pak jeden tisíc. Teď cena vystoupala na dva tisíce zlotých. Tolik jsem nikdy neplatila. Nikdy. Kdybych měla na živobytí jen peníze z důchodu, musela bych je utratit za tunu uhlí. A co pak? Jak bych žila?“ ptá se Lisická.

Lidé už vyrazili do lesů

Právě kvůli zvyšující se ceně se část lidí obrátila směrem k lesu a ve svých kamnech hodlají zatápět dřevem. Už nyní proto připravují zásoby. Jen letos se ho prodalo o téměř třetinu víc.

„Zabere nám to zhruba tři měsíce, ale pak se už nemusíme obávat o topivo na několik dalších měsíců a nemusíme řešit cenu uhlí a dalšího paliva,“ vypočítal výhody farmář Artur Trochimiak.

Ekologové jsou zděšeni

Vláda v úterý schválila návrh, že domácnostem, které k vytápění používají uhlí, vyplatí jednorázový příspěvek tři tisíce zlotých (asi 15 440 korun). Návrh musí ještě schválit obě komory polského parlamentu.

Ekologičtí experti současně poukazují na to, že dovoz uhlí z Kolumbie nebo Austrálie znamená dovoz méně kvalitní suroviny. „Obáváme se, že toto uhlí bude jen smícháno s dalšími druhy uhlí a pak prodáváno. To sice přinese další zisky dolům i těžebnímu sektoru, ale zároveň to způsobí také smog a větší znečištění v letošní zimě,“ připomněl Piotr Siergiej z neziskové nevládní organizace Warsaw Smog Alert.

Program garantovaných cen není příliš úspěšný

Uhlí se v Polsku podílí také z 80 procent na výrobě elektřiny. I když se ho v této zemi vytěží nejvíce v Evropské unii, před vyhlášením embarga se dovezlo loni z Ruska do Polska osm milionů tun a nyní zemi asi jedenáct milionů tun chybí kvůli útlumu domácí produkce.

Polský prezident Andrzej Duda nedávno podepsal zákon, podle kterého si lidé budou moci nakoupit tři tuny uhlí za garantovanou cenu a prodejci dostanou kompenzaci ušlého zisku. Nicméně program není úspěšný, protože prodejci se na něm nechtějí podílet. Kompenzace jsou totiž vzhledem k růstu cen uhlí příliš nízké. „Vládní garance neodpovídají realitě na trhu,“ zhodnotil situaci portál onet.pl.