Saúdská Arábie otevřela vzdušný prostor všem dopravcům. Podle USA se to týká i letů z Izraele

Podle zpravodajského webu The Times of Israel se očekává, že Biden v Džiddě oznámí úspěšné zprostředkování komplikované regionální dohody, na jejímž základě Saúdská Arábie podnikne kroky k normalizaci vztahů s Izraelem a zároveň oficiálně převezme od Egypta dva ostrovy.

Oznámení GACA bylo zveřejněno několik hodin předtím, než Biden jako první americký prezident odletí z Izraele přímo do Saúdské Arábie. „Prezident Biden oceňuje historické rozhodnutí vedení Saúdské Arábie otevřít saúdskoarabský vzdušný prostor všem civilním dopravcům bez rozdílu, což zahrnuje i lety do Izraele a z Izraele,“ reagoval v prohlášení poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

The Times of Israel: Zkrácení letů do Asie o hodiny

Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters ve čtvrtek řekl, že Saúdská Arábie brzy umožní neomezené přelety izraelským leteckým společnostem a povolí přímé charterové lety z Izraele pro muslimy, kteří míří do Mekky na velkou pouť hadždž.

Poté, co Izrael pod záštitou USA v roce 2020 navázal diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem, začala Saúdská Arábie izraelským leteckým společnostem umožňovat přelety do těchto zemí skrze zvláštní letecký koridor. Nynější rozhodnutí však podle The Times of Israel povede k několikahodinovému zkrácení doby letu mezi Izraelem a Indií, Thajskem, Čínou a dalšími asijskými státy.

V posledních letech Saúdská Arábie povolila lety mezi Izraelem a státy Perského zálivu přes svůj vzdušný prostor, píše AP. V roce 2020 do Saúdské Arábie údajně tajně přiletěl tehdejší izraelský premiér Benjamin Netanjahu na setkání s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Minulý týden několik izraelských novinářů navštívilo Saúdskou Arábii a zveřejnilo reportáže o tom, jak byli přijati.