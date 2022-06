Reportérku televize al-Džazíra zabili izraelští vojáci, tvrdí OSN

Jedenapadesátiletá dlouholetá reportérka al-Džazíry byla zastřelena v Džanínu, když pracovala na reportáži o razii izraelských vojáků. Palestinci její smrt připisují Izraeli, který ale tvrdí, že nelze objasnit, kdo za zabití ženy může.

Mluvčí OHCHR poznamenala, že vyšetřování je založené na informacích od izraelské armády a palestinského generálního prokurátora. Ráno v den incidentu podle ní čtyři novináři zabočili do ulice, načež „na ně bylo vypáleno několik jednotlivých, zdánlivě dobře mířených střel ze směru izraelských bezpečnostních sil“.

„Jedna kulka zasáhla Samúdího do ramene, další zasáhla abú Aklahovou do hlavy a na místě ji zabila,“ uvedla mluvčí. Izraelská armáda oznámila, že vojáci do Džanínu přišli zatknout osoby podezřelé z terorismu po vlně útoků na Izraelce.

Izrael tvrzení popírá

Smrtící střelu vystřelili vojáci také podle očitých svědků. To však Izrael zpochybňuje a tvrdí, že zatím nebylo možné určit zdroj střelby, jelikož Palestinci odmítli izraelskou žádost o předložení střely k balistické zkoušce.

Abú Aklahová měla v době incidentu neprůstřelnou vestu s viditelným nápisem „Press“ (tisk) a helmu. Zasažena byla na ulici nedaleko místa, kde se strhla přestřelka mezi izraelskými silami a palestinskými ozbrojenci.